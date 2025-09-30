 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Jefferies relève l'objectif de prix de CMS Energy
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 14:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** La société de courtage Jefferies relève l'objectif de prix de l'entreprise américaine d'électricité et de gaz CMS Energy CMS.N à 82 dollars, contre 81 dollars auparavant

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 13 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que l'entreprise met en œuvre une stratégie de croissance à faible risque, stimulée par les tarifs en attente pour les grandes charges des hyperscalers

** Les tarifs pour les centres de données sont attendus au début du quatrième trimestre, sans lesquels les projets d'hyperscalers (comme les conversions de centres de données) ne peuvent pas aller de l'avant

** Nous continuons à penser que CMS a encore de la marge, principalement en raison de l'augmentation des dépenses d'investissement pour répondre aux perspectives de croissance robuste de la charge" - Jefferies

** Les projections du courtier incluent également des prix de capacité croissants pour les actifs de sa filiale Northstar

** 9 des 16 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 7 à "conserver"; leur estimation médiane est de 78 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 9,1 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CMS ENERGY CORP
73,310 USD NYSE +0,71%
Fermer

