Jefferies relève l'objectif de cours de MasTec en raison de l'augmentation des marges et de la solidité du pipeline de projets

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Jefferies augmente l'objectif de cours de la société d'infrastructure MasTec Inc MTZ.N à 252$ contre 218$, et réitère sa notation à "acheter"

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 18,4% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier indique que la société est en voie d'atteindre des marges bénéficiaires à deux chiffres, grâce à une meilleure combinaison d'activités et à l'amélioration des performances dans les segments de la distribution d'énergie, des communications, de l'ingénierie de la construction et de l'inspection

** La croissance future pourrait provenir de la transmission à haute tension et des grands projets de gazoducs, tandis que l'apaisement des inquiétudes concernant l'énergie propre et les grands projets gagnés ajoutent au potentiel à long terme de l'entreprise

** 19 courtiers sur 20 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 1 à "conserver"; leur prévision médiane est de 215 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action avait augmenté de 56,3% depuis le début de l'année, comparé à une augmentation de 38,4% depuis le début de l'année de l'indice S&P 400 Construction & Engineering (Industry) .SPMDCCSE .