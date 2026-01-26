 Aller au contenu principal
Jefferies relève l'objectif de cours de Bloom Energy en raison d'estimations plus élevées pour 2026
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 14:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier - ** La société de courtage Jefferies relève son objectif de cours sur la société de solutions énergétiques Bloom Energy BE.N à 92 $ contre 53 $

** La société de courtage relève ses estimations annuelles sur BE en raison des commandes d'American Electric Power AEP.O pour les piles à combustible

** La société ajoute que les attentes pour le quatrième trimestre "restent très élevées et que certains espèrent entendre parler d'extensions de capacité, lorsque BE publiera ses résultats, en plus de ce qui a déjà été annoncé"

** Se dit confiant que BE répondra aux attentes en 2026, mais reste prudent pour 2027

** 12 des 26 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 la gardent, et trois la notent "vendre" ou moins; leur objectif de cours médian est de 120 $ - données compilées par LSEG

** L'action BE a augmenté de 291,2 % en 2025

Valeurs associées

AM ELECTRIC
116,6300 USD NASDAQ 0,00%
BLOOM ENERGY-A
144,880 USD NYSE -0,52%
