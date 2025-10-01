Jefferies relève l'objectif de cours d'AeroVironment à un niveau record dans un contexte d'intensification des activités de défense à l'échelle mondiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Jefferies relève l'objectif de cours d'AeroVironment AVAV.O à un niveau record de 365 $, contre 320 $; c'est son deuxième relèvement concernant la société en 3 mois.

** Le nouvel objectif de cours représente un potentiel de hausse de 15,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

** Maintient la note à "acheter"

** En juillet, Jefferies avait relevé l'objectif de cours de la société de 285 $ à 320 $.

** La société de courtage indique que les États-Unis et leurs alliés augmentent leurs dépenses de défense après des années d'investissements limités, et qu'avec moins de grandes entreprises de défense, le gouvernement encourage une plus grande concurrence en ajoutant de nouveaux acteurs tels qu'AVAV.

** Les systèmes de défense d'AVAV ont fait leurs preuves au combat, ont été conçus avec les clients et sont prêts à être déployés à grande échelle – comme le système BADGER, qui renforce les liaisons par satellite et peut être facilement mis à niveau.

** 13 des 14 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, une à "conserver"; leur objectif de cours médian est de 305 $ - données compilées par LSEG.

** À la dernière clôture, l'action avait augmenté de 104,6 % depuis le début de l'année.