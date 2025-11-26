Jefferies relève Fluence Energy à "hold" en raison de l'amélioration des marges et du potentiel de croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Le courtier Jefferies relève la note du fournisseur de stockage d'énergie renouvelable Fluence Energy

FLNC.O de "sous-performance" à "conserver", et augmente la prévision de cours à 16 $ contre 11 $

** Les actions sont en hausse de 10,8 % à 18,6 $ en pré-marché

** Le nouveau PT représente une baisse de 4,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier estime que la société a un potentiel de croissance à long terme, bénéficiant de la transition mondiale vers l'énergie propre et de la demande croissante pour le stockage de l'énergie à grande échelle

** Nous pensons que FLNC est sur la bonne voie pour une reprise sur son principal marché américain, les vents contraires macroéconomiques étant largement derrière nous" - Jefferies

** Jefferies estime que FLNC est mieux positionné pour l'année fiscale 26, mais attend des éclaircissements sur des obstacles plus importants qui pourraient prolonger la reprise aux Etats-Unis s'ils ne sont pas résolus

** 4 courtiers sur 21 estiment que l'action est achetée, 13 qu'elle est conservée et 4 qu'elle est vendue ou moins, le prix médian est de 11 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté de 17 % depuis le début de l'année