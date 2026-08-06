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Jefferies relève Clariant
information fournie par AOF 06/08/2026 à 15:36
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(Zonebourse.com) - Le titre Clariant est entouré à la Bourse de Zurich ( 2,78%, à 9,918 francs suisses) grâce au changement d'opinion de Jefferies, qui salue une décision judiciaire aux Pays-Bas en faveur du groupe suisse.

Le 29 juillet dernier, le chimiste a annoncé que le tribunal du district d'Amsterdam a rejeté dans son intégralité la demande de dommages et intérêts introduite par Shell contre Clariant et trois autres défendeurs. Cette décision confirme la position de la société, selon laquelle Shell n'a subi aucun préjudice imputable au comportement de l'entreprise. Clariant a ajouté avoir toujours soutenu que les faits reprochés n'avaient eu aucun effet sur le marché. Le groupe continuera à assurer vigoureusement sa défense dans les procédures encore en cours aux Pays-Bas et en Allemagne.

Pour Jefferies, cette première épreuve judiciaire a tourné en faveur du Suisse. La banque d'investissement américaine rappelle également que bien qu'environ 10 milliards d'euros de réclamations restent en suspens, dont environ 6,4 milliards devant les juridictions allemandes, le risque de contentieux semble nettement réduit.

Dans le détail, Jefferies indique que la portée du jugement du tribunal d'Amsterdam dans l'affaire Shell ne réside pas tant dans le rejet d'une demande d'indemnisation (environ 1 milliard d'euros), mais dans le fait que la cour a contesté la théorie même sur laquelle reposait l'argumentation du demandeur. Les analystes ajoutent qu'il reste 10 milliards d'euros de demandes d'indemnisation dont 6,4 milliards devant les tribunaux allemands. Les juges allemands ne sont pas liés par la décision néerlandaise et restent libres de parvenir à des conclusions différentes.

Au niveau opérationnel, dans la division Care Chemicals, les stocks des clients semblent plus normalisés entre les différents segments, avec peu de signes d'achats anticipés avant des hausses de matières premières. La division Lucas Meyer a continué de délivrer une croissance à deux chiffres et de fortes marges, renforçant la montée en gamme du portefeuille orienté vers le grand public. Enfin Jefferies note que le segment Catalyst reste "le point noir" en raison de retard en partie dus aux perturbations au Moyen-Orient et à la faiblesse générale de la chaîne chimique. Toutefois, la trajectoire devrait être positive au second semestre à mesure que les clients reprennent leurs opérations.

La banque d'investissement américaine a relevé le titre Clariant de sous-pondérer à conserver, et a rehaussé son objectif de cours de 6 à 10,20 francs suisses.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 06/08/2026 à 15:36:00.

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