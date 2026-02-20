Jefferies réitère son conseil sur Klepierre après les résultats 2025
Le bénéfice net par action (BNA) EPRA a progressé de 9 % sur un an pour atteindre 35,9 EUR (contre 4,6 % au premier semestre 2025 et 8,9 % en 2024), dépassant ainsi les prévisions de Jefferies (35,2 EUR). Le rendement net annuel (RNA) EPRA s'est établi à 5,7 %, en baisse de 20 points de base par rapport à 2024 (contre 5,7 % au premier semestre 2025 et 5,9 % en 2024).
Jefferies estime que ce résultat doit toutefois être interprété au regard de la prudence habituelle de l'équipe dirigeante (le BPA a dépassé de 4 % les prévisions initiales pour 2025).
Jefferies note que le revenu locatif brut s'est élevé à 1 268 millions d'euros (3 % en glissement annuel). Le revenu net locatif a progressé de 5,1 % en glissement annuel pour atteindre 1 120 millions d'euros, soit une hausse de 4,5 % à périmètre comparable (contre 4,2 % sur 9 mois - 2025 et 6,3 % en 2024).
L'EBITDA a progressé de 5,5 % sur un an (contre 6,1 % au premier semestre 2025 et 6,9 % en 2024). Un minimum de 1 130 millions d'euros ( 8 % sur un an) est attendu pour 2026 (1 119 millions d'euros en 2025).
Le flux de trésorerie net courant s'élevait à 2,72 EUR par action (contre 2,60 EUR pour l'exercice 2024), légèrement au-dessus des prévisions de " 2,70 EUR " (prévisions initiales entre 2,60 EUR et 2,65 EUR) et de l'estimation de Jefferies de 2,71 EUR (consensus à 2,70 EUR) souligne le bureau d'analyse.
La valeur du portefeuille (hors RETT) a atteint 21,2 milliards d'euros, soit une hausse de 4,9 % à périmètre comparable sur 12 mois (contre 2,6 % au premier semestre 2025 et 4,1 % à périmètre comparable en 2024).
