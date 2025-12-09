Jefferies réitère son conseil "Conserver" sur PepsiCo
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 18:28
L'analyste estime qu'Il y a beaucoup à faire et la double initiative visant à relancer le chiffre d'affaires et à réduire les coûts sera difficile à mettre en oeuvre.
"Les prévisions pour 2026 sont légèrement supérieures à celles du marché ; nous restons dans la fourchette basse. " indique le bureau d'analyse.
Valeurs associées
|144,3400 USD
|NASDAQ
|-0,89%
