Jefferies réitère sa recommandation sur ThyssenKrupp

Jefferies réitère sa recommandation d'achat sur le titre malgré une incertitude macroéconomique élevée et la suspension des négociations sur la vente de Steel Europe. L'objectif de cours reste fixé à 13 E.
L'analyste estime que si les fondamentaux du secteur sidérurgique européen s'améliorent structurellement, les tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient retardent la reprise et repoussent la dynamique des résultats à 2027 et au-delà.
Jefferies anticipe une protection contre le risque de baisse grâce à la valeur intrinsèque de la participation dans TK Elevator et à une visibilité accrue sur une éventuelle scission de Materials Services.
"TKA a confirmé ses prévisions pour l'exercice 2025/26 concernant l'EBIT ajusté, le flux de trésorerie disponible et le résultat net, mais a revu à la baisse sa fourchette de ventes, la ramenant de -3 % à 0 % en glissement annuel (contre -2 % à 1 % précédemment)" indique le bureau d'analyse.
Selon Jefferies, les catalyseurs à court terme sont : la mise en oeuvre de Steel Europe après la pause Jindal, des avancées concrètes concernant la préparation de Materials Services et la clarification de la position de TK Elevator.
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