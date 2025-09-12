Jefferies réduit le PT de Lennox et de Trane en raison de la baisse de la demande de produits de chauffage, de ventilation et de climatisation dans le secteur résidentiel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 septembre - ** Jefferies abaisse le PT de Lennox

LII.N et de Trane Technologies 2IS.F , citant une demande plus faible que prévu pour les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation résidentiels au second semestre 2025 en raison d'un stock excédentaire et d'un ralentissement macroéconomique

** La société de courtage réduit le PT de Lennox de 665 $ à 645 $; le nouveau PT représente une hausse de 13,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Réduit le PT de Trane à 440 $ contre 450 $, ce qui implique une prime de 6 % par rapport à la dernière clôture

** Réitère la notation à "hold" sur les deux titres

** Trane s'attend maintenant à ce que les ventes résidentielles du 3ème trimestre chutent d'environ 20 %, tandis que Lennox voit également une demande faible, bien que sa distribution interne aide à amortir l'impact - Jefferies

** La société de courtage abaisse ses prévisions de bénéfice par action pour 2025 pour Lennox à 22,85 $ au lieu de 24 $, et pour Trane à 12,70 $ au lieu de 13,05 $

** Le secteur S&P 400 Industrials ( .SPMDCI ) est en hausse de 11,3 % depuis le début de l'année