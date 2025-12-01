 Aller au contenu principal
Jefferies réduit le PT d'Idacorp en raison du risque d'incendie de forêt
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 13:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Jefferies réduit l'objectif de prix sur la société de services énergétiques Idacorp IDA.N à 152 $ contre 155 $, et maintient la note "achat"

** Le nouveau PT représente une hausse de 16,1% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage suppose une évaluation sectorielle légèrement inférieure, le ratio cours/bénéfice pour 2028 étant passé de 16,3x à 16,0x, et applique un risque d'incendie de forêt de 3 %.

** Le risque de feu de forêt est de 3 % pour tenir compte de l'exposition aux conditions météorologiques extrêmes, car IDA est confrontée à un risque élevé de feu de forêt dans l'Idaho, bien qu'elle n'ait pas encore connu d'événement majeur.

** Jefferies relève de 0,03 $ l'estimation du BPA de la société pour l'exercice 25 en raison d'une légère pression sur les dépenses d'exploitation et de maintenance, tout en réduisant de 0,03 $ l'estimation pour l'exercice 26 afin de tenir compte du règlement de l'affaire des tarifs d'Idaho Power

** Cinq des huit sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure et trois comme "conservée"; leur estimation médiane est de 138,5 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 20,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

IDACORP
131,780 USD NYSE +0,71%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

