Jefferies ramène Rovi à "conserver" alors que la visibilité diminue et que les risques augmentent

11 mars - ** Jefferies déclasse le fabricant de médicaments espagnol Rovi ROVI.MC de "buy" à "hold", citant des risques à moyen terme croissants et une visibilité qui s'estompe

** "Bien que nous ayons relevé nos prévisions d'Ebitda MT de 6-9% (FY27 et d'environ 15%), nous pensons que le marché sous-estime encore les principaux risques liés à la MT", déclare Jefferies

** Le courtier souligne l'incertitude qui pèse sur la branche de fabrication sous contrat (CDMO) de Rovi en raison de son exposition à Moderna MRNA.O , la baisse de la demande de vaccins assombrissant les perspectives de revenus futurs

** Jefferies estime que l'évaluation actuelle tient déjà compte des contrats majeurs, ce qui laisse "une marge limitée pour une augmentation supplémentaire" et crée des risques de concentration significatifs pour l'entreprise

** Néanmoins, le courtier augmente le prix cible de la société pharmaceutique à 83,50 euros (97 $), ce qui représente une hausse d'environ 4 % par rapport à son cours actuel

** Les actions sont en baisse de 3,4 % à 8 h 40 GMT, mais elles ont gagné environ 26 % depuis le début de l'année, y compris la correction de la séance

(1 dollar = 0,8607 euro)