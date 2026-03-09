Jefferies prévoit un impact de moins de 20 millions de dollars lié à son exposition au prêteur hypothécaire britannique MFS

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La banque d'investissement Jefferies
JEF.N a déclaré lundi qu'elle s'attendait à un impact de moins de 20 millions de dollars sur ses bénéfices en raison de son exposition à la société britannique de crédit hypothécaire Market Financial Solutions qui s'est effondrée.
