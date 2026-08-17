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Jefferies préfère ABN Amro à ING
information fournie par Zonebourse 17/08/2026 à 11:08
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Dans une note conjointe sur ABN Amro et ING Group, Jefferies affiche une préférence pour la première par rapport à la seconde, avec des recommandations respectives à "achat" et à "conserver", ainsi que des objectifs de cours rehaussés à 48 EUR et à 31 EUR, respectivement.

"Les banques néerlandaises ont de nouveau confirmé la vigueur du contexte intérieur aux Pays-Bas au 2e trimestre 2026", constate-t-il, soulignant que leurs activités domestiques ont profité "d'un environnement favorable, d'une demande de prêts hypothécaires résiliente, d'une forte croissance des dépôts, d'une pression concurrentielle saine et d'une qualité de crédit robuste".

Toutefois, Jefferies continue de considérer ABN Amro comme le moyen le plus stratégique de tirer parti de la dynamique de la banque de détail néerlandaise, "l'attention des investisseurs se déplaçant désormais vers les rendements du capital, l'optionnalité CET1, l'exécution en gestion de fortune et le risque de fusions et acquisitions".

Le courtier américain relève ses estimations de BPA d'environ 5% pour le groupe et continue de voir de la valeur dans les actions ABN Amro, soutenues par la transition vers un modèle économique moins gourmand en capital, une solide exécution dans la banque de détail néerlandaise et la réalisation de synergies issues de récentes acquisitions.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 17/08/2026 à 11:08:00.

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