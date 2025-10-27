Jefferies place la couverture de Novo Nordisk à "sous-performance" en raison d'une concurrence accrue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Jefferies reprend la couverture de Novo Nordisk NOVOb.CO avec la mention "sous-performance", citant la concurrence croissante de la fabrication et les perspectives plus faibles du pipeline comme des risques pour l'écosystème GLP-1

** Le courtier indique que les données de la FDA montrent une augmentation des importations d'API de semaglutide et de tirzepatide - les ingrédients actifs des médicaments contre le diabète et la perte de poids de Novo Nordisk et Eli Lilly

LLY.N - en provenance de la Chine, ce qui indique une capacité mondiale croissante et des barrières plus faibles pour la fabrication de GLP-1

** Cela accroît la concurrence pour les CDMO de peptides comme Bachem BANB.S et indique que les médicaments GLP-1 pourraient devenir plus faciles et moins chers à fabriquer, indique Jefferies dans une note

** La société de courtage abaisse la note de Bachem à "sous-performance"

** Le changement pourrait en fin de compte exercer une pression sur Novo Nordisk et Eli Lilly en érodant le pouvoir de fixation des prix et en raccourcissant l'exclusivité des futurs produits GLP-1 - Jefferies

** La prochaine vague de croissance pour les CDMO de peptides devrait être tirée par la "prochaine génération" de GLP-1. Mais le potentiel de marché de ces actifs semble maintenant plus limité que prévu", déclare Jefferies

** Le courtier s'attend à ce que Novo et Lilly dominent jusqu'à 80 % des volumes de GLP-1 d'ici 2031, mais voit l'expansion globale du marché ralentir à mesure que la concurrence se fragmente et que la volonté des consommateurs de payer des primes s'estompe