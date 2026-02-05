 Aller au contenu principal
Jefferies maintient son conseil sur Compass après la publication du premier trimestre
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 11:23

Jefferies maintient son conseil à achat sur le titre avec un objectif de cours de 3000 pence après la publication des chiffres du premier trimestre.

Ce résultat est globalement conforme aux attentes du consensus et aux estimations de Jefferies.

Jefferies souligne le bon début d'année, avec une croissance organique de 7,3 %, globalement conforme aux attentes (consensus de 7,1 % et prévision de Jefferies de 7,2 %).

À l'international, la croissance atteint 7,1 %, contre 6,5 % pour Jefferies (7,8 % au quatrième trimestre 2025). Les commentaires soulignent la solidité des performances dans tous les secteurs, et plus particulièrement dans les domaines du sport et des loisirs, ainsi que des entreprises et de l'industrie, qui demeurent les secteurs à la croissance la plus rapide.

"Le nombre de nouveaux clients a progressé de 4 à 5 %, avec un taux de fidélisation élevé et constant, et une dynamique positive pour les nouveaux clients" indique le bureau d'analyse.

"Le chiffre d'affaires annualisé des nouveaux contrats signés sur les douze derniers mois s'élève à 4 milliards de dollars, en hausse de 10 % sur un an, contre 3,8 milliards de dollars au quatrième trimestre 2025".

L'analyste estime que la forte croissance du segment B&I devrait être rassurante, compte tenu des inquiétudes persistantes.

Les prévisions pour l'exercice restent inchangées, comme prévu rajoute Jefferies.

Le groupe vise une croissance du résultat d'exploitation sous-jacent d'environ 10 %, portée par une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 7 %, une croissance des bénéfices d'environ 2 % liée aux fusions-acquisitions (dont Vermaat) et une amélioration continue des marges.

Valeurs associées

COMPASS GROUP
2 208,000 GBX LSE -0,63%
