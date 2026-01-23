Jefferies maintient sa recommandation à l'achat sur Alcoa
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 14:42
Jefferies note la forte augmentation séquentielle de l'EBITDA et du flux de trésorerie disponible au quatrième trimestre 2025.
"Alcoa a annoncé un EBITDA ajusté de 546 millions de dollars au quatrième trimestre, contre une estimation de 550 millions de dollars de notre part et un consensus de 538 millions de dollars" indique le bureau d'analyse dans son étude.
Jefferies souligne également que le flux de trésorerie disponible de 294 millions de dollars a dépassé les prévisions grâce à un avantage lié au fonds de roulement, et la dette nette ajustée a été réduite jusqu'à la limite supérieure de la fourchette cible.
L'analyste estime que les prévisions de livraisons d'aluminium pour 2026 sont conformes à ses estimations, tandis que les prévisions de livraisons d'alumine, comprises entre 11,8 et 12,0 millions de tonnes, sont inférieures de près d'un million de tonnes au consensus.
"Les révisions à la baisse des bénéfices à court terme pourraient constituer un obstacle temporaire" rajoute Jefferies en conclusion de son étude.
Valeurs associées
|63,140 USD
|NYSE
|0,00%
