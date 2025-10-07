Jefferies lance la couverture de Spire en lui attribuant la note "achat"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Jefferies initie la couverture de la société de services publics Spire SR.N avec une note d'achat, PT à 92 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 12,9 % par rapport à la dernière clôture du titre

** Jefferies indique que la société entre dans une nouvelle phase de croissance car les règles actualisées du Missouri et les changements de tarifs améliorent la visibilité des bénéfices et réduisent les retards réglementaires

** Jefferies note que l'acquisition du Tennessee marque un changement stratégique vers une croissance stable et réglementée, avec des bénéfices qui devraient s'accumuler au fil du temps

** Jefferies voit une croissance à long terme pour Spire grâce à l'augmentation de la demande de gaz au Missouri, tirée par les changements énergétiques et l'expansion des centres de données

** Trois des huit sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, quatre comme "conservée" et une comme "vendue"; leur estimation médiane est de 80,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 20,1 % depuis le début de l'année