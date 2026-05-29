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Jefferies juge que la valorisation demeure attractive sur Autodesk
information fournie par Zonebourse 29/05/2026 à 11:43

Jefferies réitère sa recommandation d'achat sur Autodesk et son objectif de cours à 300 $.

Jefferies indique dans son étude du jour que le chiffre d'affaires a dépassé les prévisions de 2,2 % par rapport à un objectif d'environ 1,5 %, tandis que la croissance de la facturation a été nettement supérieure aux attentes des analystes (environ 11 %), malgré les perturbations liées à la réorganisation des ventes et le contexte macroéconomique.

Jefferies a également apprécié la légère révision à la hausse des prévisions pour l'exercice (1 point de pourcentage à taux de change constant sur le chiffre d'affaires), "ce qui est remarquable compte tenu du rythme habituel de révision des prévisions par la direction après la publication des résultats du premier trimestre" indique le bureau d'analyse.

Jefferies souligne également que la direction a mis en avant l'acquisition d'un nouveau client ce trimestre et a annoncé un chiffre d'affaires de 600 millions de dollars sur les douze derniers mois dans le secteur de la construction, en croissance de plus de 20 % sur un an.

L'analyste noté également que l'entreprise a réaffirmé son objectif à moyen terme d'une marge d'EBIT de 41 % et prévoit que l'effet de levier structurel opérationnel compensera l'impact négatif sur les marges lié à l'acquisition de MaintainX.

"L'acquisition de MaintainX est la plus importante jamais réalisée par Autodesk (les précédentes transactions majeures se situaient généralement entre 200 millions et 1 milliard de dollars), ce qui soulève des questions quant aux priorités stratégiques, au calendrier et au risque de détournement de l'attention du coeur de métier de l'IA" indique le bureau d'analyse.

"Bien que nous nous interrogions sur la prime payée pour cette acquisition, nous pensons qu'elle est stratégiquement judicieuse compte tenu des synergies liées à la maîtrise des données, du contexte et des flux de travail tout au long des phases de conception, de fabrication et d'exploitation" rajoute Jefferies.

Selon l'analyste, la solide performance de ce trimestre conforte sa perspective d'une croissance durable à deux chiffres.

Jefferies juge que la valorisation demeure attractive à son plus bas historique (environ 17 fois le flux de trésorerie disponible estimé pour 2027).

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 29/05/2026 à 11:43:00.

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