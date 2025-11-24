Jefferies initie un suivi sur Nemetschek à 'achat'
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 14:17
'Cela devrait entraîner une croissance annuelle du marché d'environ 10%, Nemetschek (via Bluebeam et GoCanvas) développant une exposition à des segments de croissance de 12%', estime le broker.
'Avec Bluebeam, leader du secteur, qui croît à un rythme de 20% ou plus, nous pensons que Nemetschek peut continuer à afficher l'un des taux de croissance les plus élevés du secteur', poursuit-il.
Valeurs associées
|93,200 EUR
|XETRA
|+3,90%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 24/11/2025 à 14:17:00.
