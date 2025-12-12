Jefferies initie la couverture de Zurn Elkay Water Solutions avec une note d'achat ; les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre - ** Jefferies initie la couverture de la société de services de gestion de l'eau Zurn Elkay Water Solutions ZWS.N avec une note d'achat

** L'objectif de cours (PT) est fixé à 58 $, ce qui implique une hausse de 21,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions de la société sont en hausse de 1,3 % à 48 $ avant le marché

** Le courtier indique que l'activité eau potable de la société est prête pour une forte croissance, car les équipements vieillissants stimulent la demande de systèmes d'hydratation filtrés et les ventes récurrentes de filtres

** Selon Jefferies, l'année 2026 devrait afficher une croissance régulière à un chiffre, grâce au carnet de commandes et à la demande institutionnelle, en dépit de la faiblesse des tendances dans le secteur de la construction

** Quatre des neuf sociétés de courtage attribuent à l'action une note "achat" ou supérieure, cinq une note "conserver"; leur objectif de cours médian est de 51,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait progressé de 27,6 % depuis le début de l'année