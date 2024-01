Jefferies initie la couverture de MedinCell avec une recommandation à l’achat

• Jefferies, l’une des principales banques d’investissement et acteurs des marchés de capitaux dans le monde, a initié la couverture de MedinCell



• Les analystes de Jefferies ont initié la couverture avec une recommandation à l’achat et un objectif de cours de 12€, soit un potentiel d’appréciation de +74% par rapport au cours de clôture d’hier



• Le rapport mentionne l’opinion suivante : « Nous considérons Medincell comme l'acteur le mieux positionné dans le domaine des produits injectables à action prolongée grâce à sa technologie d'administration de médicaments de pointe qui devrait lui permettre de surpasser ses concurrents dans des indications où le besoin médical est important et grandissant. »



Christophe Douat, Président du Directoire de MedinCell, déclare : « Cette initiation de couverture par Jefferies confirme l’intérêt grandissant envers MedinCell de la part des acteurs de premier plan du secteur de la biopharma aux US. Ce suivi fait partie de notre stratégie visant à renforcer la présence de MedinCell aux Etats-Unis. »



