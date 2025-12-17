Jefferies initie la couverture d'AAR Corp avec la note "buy" (acheter)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre -

** Jefferies initie la couverture de la société d'aérospatiale et de défense AAR Corp AIR.N avec une note d'achat et un objectif de prix de 100 $

** L'objectif de prix représente une hausse de 22,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique qu'AAR s'est transformée d'un fournisseur de pièces d'avion neuves et usagées en un portefeuille de services complets pour le marché secondaire de l'aviation, offrant des services de maintenance, de réparation et de remise en état des cellules d'avion, grâce à des solutions logicielles récurrentes et à un ensemble de propriétés intellectuelles

** Jefferies note que l'évolution d'AAR vers des canaux prévisibles à plus forte marge renforce la confiance dans son taux de croissance annuel composé de 11 % (CAGR) jusqu'en 2028

** La note moyenne de six sociétés de courtage est "acheter" ou plus; leur estimation médiane est de 90 $, selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté de 33% depuis le début de l'année