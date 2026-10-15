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Jefferies et Morningstar se montrent optimistes concernant AMP après la publication des résultats du troisième trimestre
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 22:15

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Jefferies relève son objectif de cours sur AMP AMP.AX de 2,77 à 2,80 dollars australiens et maintient sa recommandation "Achat" à la suite de la publication des résultats du troisième trimestre de la société

** La société de courtage indique que les flux de trésorerie nets de la plateforme ont augmenté de 20 % en glissement annuel, tandis que l'activité de gestion de patrimoine d'AMP en Nouvelle-Zélande a enregistré son meilleur trimestre depuis 2023

** Jefferies indique que les flux de trésorerie nets de la plateforme depuis le début de l'exercice 2026, qui s'élèvent à 4,5 milliards de dollars australiens (3,11 milliards de dollars US), ont progressé de 29 %, ce qui place AMP en bonne voie pour dépasser le résultat de 5,1 milliards de dollars australiens enregistré au cours de l'exercice 2025

** Morningstar relève également son estimation de la juste valeur de 17 % à 1,75 dollar australien par action, invoquant une amélioration de la qualité des activités et une stabilisation de la branche de gestion de patrimoine

** Le cabinet d’analyse financière indique que l’activité de gestion de patrimoine de la société est en train de se redresser, tant en termes de volumes que de bénéfices, bien que ce redressement ne soit pas aussi marqué que le suppose le marché

** Il ajoute que la pression sur les marges d’AMP pourrait s’atténuer avec le temps, à mesure que la banque diversifie sa structure de financement, se procure davantage de dépôts à moindre coût et privilégie la rentabilité plutôt qu’une croissance agressive des prêts

** Depuis le début de l'année, l'action affiche une hausse de 32,6%, à la dernière clôture

(1 $ = 1,4457 dollars australiens)

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/10/2026 à 22:15:57.

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