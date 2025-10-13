Jefferies estime que la faillite de First Brands n'a qu'un impact limité

Jefferies Financial Group JEF.N a déclaré dimanche que son exposition au fabricant de pièces automobiles en faillite First Brands Group était limitée et que toute perte potentielle serait "facilement absorbable".