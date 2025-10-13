 Aller au contenu principal
Jefferies estime que la faillite de First Brands n'a qu'un impact limité
information fournie par Reuters 13/10/2025 à 03:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jefferies Financial Group JEF.N a déclaré dimanche que son exposition au fabricant de pièces automobiles en faillite First Brands Group était limitée et que toute perte potentielle serait "facilement absorbable".

Valeurs associées

JEFFERIES FINL
50,880 USD NYSE -4,02%
