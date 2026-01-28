Jefferies estime que l'action UPS est sous-évaluée
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 14:33
"Bien que nous soyons optimistes quant aux perspectives du 4e trimestre et de 2026, nous restons particulièrement confiants quant à l'impact des initiatives d'exécution et d'efficacité sur le second semestre 2026 et l'année 2027, une fois passés les effets du repli d'Amazon et les pressions sur les coûts à court terme" explique Jefferies dans son étude du jour.
"Avec une croissance du BPA de 20 % en 2027 et une stratégie à long terme visant une marge de 12 à 13 % (contre 9,6 % en 2026), nous continuons de considérer l'action comme sous-évaluée" estime le bureau d'analyse.
Selon Jefferies, UPS demeure un opérateur de réseau de premier plan, un fait que les investisseurs semblent avoir oublié ces quatre dernières années.
Valeurs associées
|107,200 USD
|NYSE
|0,00%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 28/01/2026 à 14:33:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Spotify a déclaré mercredi avoir versé plus de 11 milliards de dollars (9,2 milliards d'euros) à l'industrie musicale l'année dernière, ajoutant qu'il s'agissait du paiement annuel le plus important de l'histoire pour la musique de la part d'un distributeur. ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, les valeurs technologiques donnant de l'élan au marché avant la publication des résultats de plusieurs grands noms du secteur, et à quelques heures d'une nouvelle décision de politique monétaire de la Réserve fédérale ... Lire la suite
-
Le basketteur français Victor Wembanyama s'est dit mardi "horrifié" par la mort de deux citoyens américains, tués à Minneapolis (nord) par des tirs d'agents fédéraux en marge des opérations anti-immigration lancée par Donald Trump.
-
Plus d'une centaine de pompiers sont toujours mobilisés mercredi matin pour contenir un feu intense, déclaré la veille au soir dans un hôtel de la station de ski huppée de Courchevel, où près de 300 personnes ont été évacuées.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer