Jefferies dégrade son conseil sur Galp à "conserver"
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 16:27
Selon le broker, le cas d'investissement stratégique, de valorisation et de croissance de la compagnie énergétique portugaise a été significativement pénalisé par la lecture de cet échange d'actifs Mopane.
"De notre point de vue, Mopane semble n'avoir que de la valeur d'option à plus long terme, après cette transaction", estime Jefferies, qui pense toutefois que la marge de raffinage à court terme offre un soutien aux bénéfices du 4e trimestre 2025.
Valeurs associées
|13,960 EUR
|Euronext Lisbonne
|-3,16%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 12/12/2025 à 16:27:00.
