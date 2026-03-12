Jefferies confirme son conseil sur RWE après la publication des résultats
RWE a annoncé un EBITDA ajusté de 5 087 millions d'euros pour l'exercice 2025, en hausse de 3 % par rapport aux prévisions de Jefferies et de 4 % par rapport au consensus, ainsi qu'un bénéfice net de 1 803 millions d'euros, en progression de 8 % par rapport aux prévisions de Jefferies et au consensus.
Jefferies indique que cette performance supérieure aux attentes s'explique par un EBITDA de l'éolien offshore supérieur de 4 % à ses prévisions et au consensus, ainsi que par des résultats meilleurs que prévu pour son activité de négoce d'approvisionnement ( 35 % par rapport à Jefferies et au consensus).
L'analyste souligne également dans son étude que les dernières prévisions pour 2027, tablant sur un EBITDA de 6,2 à 6,8 milliards d'euros, sont conformes au consensus (point médian), tout comme les prévisions de bénéfice net, comprises entre 1,9 et 2,4 milliards d'euros.
"Les prévisions de BPA pour l'exercice 2030 sont désormais supérieures à 4 euros, conformément au consensus. Les nouvelles prévisions d'EBITDA pour 2031 s'établissent entre 9,2 et 10 milliards d'euros (soit 7 % de plus que le consensus, au point médian) et le résultat net entre 2,8 et 3,4 milliards d'euros (conforme au consensus, au point médian)" rajoute Jefferies.
L'analyste estime que la visibilité sur la croissance à long terme est positive, les objectifs principaux sont conformes aux attentes, avec toutefois un potentiel de hausse par rapport à la valorisation de marché.
