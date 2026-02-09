Jefferies confirme son conseil sur RENK
Jefferies juge le 4e trimestre "solide", avec des ventes et un EBIT ajusté "en ligne ou au-dessus des attentes", conduisant le groupe à réitérer ses objectifs 2025, notamment un EBIT compris entre 210 et 235 millions d'euros.
Selon le broker, la dynamique opérationnelle reste favorable dans les divisions VMS (Vehicle Mobility Solutions) et M&I (Marine & Industrial), malgré le décalage de certaines commandes vers le premier semestre 2026, ce qui pèsera temporairement sur le free cash-flow 2025 sans remettre en cause la trajectoire de croissance.
La note indique enfin que la visibilité sur 2026 demeure intacte, le bureau d'analyses soulignant que les plans de montée en cadence sont "inchangés", avec des commandes allemandes attendues "bien au-delà" de 1,3-1,4 milliard d'euros sur 2026-2028 et des acomptes d'environ 30% jugés sécurisés.
