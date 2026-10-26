Jefferies attribue à Talen la recommandation “conserver” et abaisse son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 octobre - ** Jefferies attribue la note “conserver” au producteur d'électricité Talen Energy TLN.O et abaisse son objectif de cours de 420 $ à 371 $

** Ce nouvel objectif de cours représente un potentiel de hausse de 13% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage abaisse ses estimations d'EBITDA pour 2028-2030 en raison de la baisse des prix à terme de l'électricité sur le marché PJM, tout en conservant une position prudente compte tenu de l'exposition de Talen au marché

** À l'approche de la publication des résultats du troisième trimestre de Talen, Jefferies s'attend à ce que les investisseurs se concentrent sur les évolutions réglementaires et sur les prévisions pour 2027 intégrant Cornerstone, et ne prévoit aucune annonce de transaction

** 19 des 21 sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou supérieure, et 2 la recommandation “conserver”; leur objectif de cours médian est de 475 $ – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, Talen affiche une baisse de 9,11% depuis le début de l'année