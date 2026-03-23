Jefferies abaisse son objectif de cours sur Pandora
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 15:09
Dans une note de recherche, le broker américain estime que la publication de 1er trimestre du joaillier danois devrait confirmer une dynamique commerciale résiliente, en ligne avec l'activité globalement "stable" évoquée lors de la présentation des derniers résultats annuels.
Une incertitude concernant l'environnement, mais aussi les mesures prises en propre
S'il dit ne pas intégrer, à ce stade, une détérioration de l'environnement macroéconomique liée au conflit avec l'Iran, le courtier juge que l'environnement actuel reste incertain, non seulement en raison des questionnements entourant l'évolution de la consommation mais aussi du fait des changements stratégiques orchestrés en interne par le numéro un mondial de la bijouterie grand public.
RBC a également annoncé ce matin avoir ramené son objectif de cours de 600 à 575 couronnes danoises, inquiet des répercussions financières et économiques de la guerre contre l'Iran, tout en réitérant son opinion performance en ligne avec le secteur sur la valeur.
Porté par la brusque chute des cours de l'or et de l'argent, auxquels ses résultats sont très sensibles, Pandora signait l'une des plus fortes progressions de l'indice Europe STOXX 600 lundi, avec des gains de quasiment 10% en début d'après-midi.
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 23/03/2026 à 15:09:00.
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