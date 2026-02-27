Jefferies abaisse son objectif de cours sur Hertz
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 16:49
Jefferies estime que Hertz a enregistré un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions grâce à une politique de prix plus favorable que prévu, bien que son EBITDA soit inférieur aux estimations des analystes.
La société maintient son objectif d'EBITDA d'un milliard de dollars pour 2027. "Nous constatons un risque accru pour cet objectif, mais nous reconnaissons les progrès constants réalisés par la société dans son redressement" annonce le bureau d'analyse.
Le groupe a annoncé un EBITDA de -205 millions de dollars au quatrième trimestre, nettement inférieur aux estimations consensuelles de Jefferies de -99 millions de dollars. "Cette performance est principalement due à la hausse des coûts de stockage des véhicules".
Selon Jefferies, pour que l'entreprise atteigne un résultat net d'exploitation légèrement supérieur à 30 $, elle doit accroître sa flotte afin d'obtenir un meilleur effet de levier.
