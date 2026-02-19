 Aller au contenu principal
Jefferies abaisse son objectif de cours sur Alfen
19/02/2026

Suite aux pressions exercées sur le chiffre d'affaires et les résultats l'an dernier en raison des retards de la transition énergétique, Alfen considère l'exercice 2026 comme une année charnière, marquée par un EBITDA globalement stable, avant un retour à une croissance rentable et durable à partir de l'exercice 2027.

En conséquence, Jefferies maintient sa recommandation à Conserver et abaisse son objectif de cours à 9,0 EUR (contre 10 E).

Le groupe table sur un EBITDA relativement stable pour 2026, grâce à un chiffre d'affaires en hausse d'environ 4 %, compris entre 435 et 475 millions d'euros précise le bureau d'analyse.

Selon Jefferies, cette progression est portée par la croissance des activités Réseaux intelligents et Stockage d'énergie (avec un carnet de commandes d'environ 122 millions d'euros, représentant plus de 95 % du chiffre d'affaires), compensée par la baisse des revenus liés à la recharge des véhicules électriques.

"Il est donc attendu que la marge d'EBITDA se situe entre 4 % et 7 %, après prise en compte des effets négatifs du mix produits liés à la baisse des revenus de la recharge des véhicules électriques, partiellement compensés par la maîtrise des coûts, contre une prévision précédente de 5 % à 8 %" rajoute l'analyste.

Jefferies a revu à la baisse ses prévisions d'EBITDA pour 2026 de 20 %, à 25,6 millions d'euros, ce qui implique un résultat stable par rapport à l'année précédente.

Selon Jefferies, l'action Alfen a reculé de 14 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 6 % pour l'EuroStoxx, et se négocie à 9,0 fois l'EBITDA prévisionnel pour l'exercice 2026, ce qui représente une décote de 63 % par rapport à sa valorisation historique.

Valeurs associées

ALFEN
9,014 EUR Euronext Amsterdam -0,60%
