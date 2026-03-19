Jeff Bezos souhaite lever 100 milliards de dollars pour acheter et réorganiser des entreprises manufacturières grâce à l'IA, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeff Bezos a entamé des discussions en vue de lever 100 milliards de dollars pour un nouveau fonds qui acquerrait des entreprises manufacturières et chercherait à utiliser l'IA pour conduire et accélérer l'automatisation, a rapporté jeudi le Wall Street Journal.

* Le fondateur d'Amazon.com AMZN.O est en pourparlers avec certains des plus grands gestionnaires d'actifs au monde afin d'assurer le financement du projet, selon le WSJ.

* M. Bezos s'est rendu au Moyen-Orient pour discuter du nouveau fonds avec des représentants de fonds souverains de la région il y a quelques mois, selon le rapport.

* Décrit dans les documents de l'investisseur comme un "véhicule de transformation manufacturière", le fonds vise à cibler des entreprises dans des industries majeures telles que la fabrication de puces, la défense et l'aérospatiale, selon le Journal.

* L'année dernière, le New York Times a rapporté que M. Bezos serait co-directeur général d'une nouvelle startup appelée Project Prometheus, axée sur l'IA pour l'ingénierie et la fabrication d'ordinateurs, d'automobiles et d'engins spatiaux.

* Project Prometheus est séparément en pourparlers pour lever jusqu'à 6 milliards de dollars de financement, a déclaré le WSJ, citant des personnes familières avec le sujet. Il a récemment nommé David Limp, directeur général de Blue Origin, à son conseil d'administration.

* Le projet Prometheus a levé 6,2 milliards de dollars à la fin de l'année dernière, selon un rapport du Financial Times datant de février.

* M. Bezos n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire. Les cofondateurs du projet, Sherjil Ozair et William Guss, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters sur LinkedIn.