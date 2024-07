Jean-Pierre Mustier intègre le conseil d’administration d’Unigestion

Jean-Pierre Mustier, l’actuel président d’Atos, vient de rejoindre le conseil d’administration d’Unigestion, une société de gestion suisse gérant 18 milliards de dollars, en tant qu’administrateur non-exécutif. Il est nommé en même temps que Bernard Gault, ex-PDG d’Elior, qui devient aussi administrateur non-exécutif.

Unigestion s’adjoint ainsi deux personnalités du monde de la finance.

Jean-Pierre Mustier, qui aligne près de 40 ans d’expérience dans la banque d’investissement et le capital-investissement, est président de la banque allemande d’immobilier commercial Aareal Bank et de la société française de technologie Atos emportée dans la tourmente et dont il mène actuellement la restructuration financière. Après avoir débuté sa carrière à la Société Générale en 1987, il a été nommé directeur général adjoint de la division Corporate & Investment Banking de la banque commerciale paneuropéenne UniCredit en 2011. Il est devenu directeur général d’UniCredit en 2016. Jean-Pierre Mustier a été président de la Fédération bancaire européenne entre 2019 et 2021. Il avait aussi porté le lancement du Spac (Special Purpose Acquisition Company) Pegasus Europe qui a été liquidé l’année dernière.

Bernard Gault, de son côté, est associé fondateur de la société d’investissement Barville & Co, administrateur d’OVH Cloud et président de la Fondation Centrale-Supélec. Il a débuté sa carrière en 1982 à la Compagnie Financière de Suez avant de rejoindre Morgan Stanley en 1988, où il a été directeur général du bureau parisien de la banque et responsable de Morgan Stanley Capital Partners pour l’Europe. En 2006, il devient associé fondateur de Perella Weinberg Partners. De 2022 à 2023, il est président-directeur généra l d’Elior Group , entreprise de restauration collective.

Le conseil d’administration d’Unigestion Holding est désormais composé de Bernard Sabrier, président?; Patrick Fenal, vice-président?; Alain Robert, ancien vice-président exécutif d’UBS Global Wealth Management?; Beatrice Weder di Mauro, professeur d'économie internationale à l’Institut de hautes études internationales et du développement à Genève, et présidente du CEPR?; Jean-Pierre Mustier et Bernard Gault.

Laurence Marchal