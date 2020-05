Jean-Pierre Clamadieu : «Engie souhaite remettre en place son dividende le plus rapidement possible»

Jean-Pierre Clamadieu, président du conseil d'administration d'Engie. (© Engie)

Président du conseil d'administration d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu a accordé un entretien exclusif au Revenu. Dans cette interview, il détaille les mesures prises par son groupe dans le contexte actuel de crise sanitaire. Il revient aussi sur la politique de dividende et sur la recherche d'un directeur général après le départ d'Isabelle Kocher.

Âgé de 61 ans, ingénieur des Mines, Jean-Pierre Clamadieu a rejoint Rhône-Poulenc en 1993. En 2003, il est nommé directeur général, puis PDG de Rhodia en 2008. En 2011, suite au rapprochement entre Rhodia et Solvay, il est nommé vice-président de Solvay, avant d'en prendre la direction entre mai 2012 et février 2019. Le 18 mai 2018, il est nommé administrateur et président du conseil d'administration d'Engie. Il succède à Gérard Mestrallet.

Engie déclare dans son document d'enregistrement universel que sa raison d'être doit se transformer en raison d'agir. Qu'est-ce que cela veut dire ?

Jean-Pierre Clamadieu : Nous exprimons par des mots la raison d'être du groupe. Mais les mots restent des mots, même s'ils inspirent nos actions. Du fait de ma culture et de mon expérience, je pense que l'action permet de montrer concrètement qui nous sommes et ce que nous voulons faire.

C'est pourquoi nous devons effectivement transformer notre raison d'être en raison d'agir. Ce qui est relativement simple pour nous parce qu'elle est liée à notre stratégie : être un leader de la transition énergétique.

Notre raison d'être nous a aussi inspirés dans la crise que nous traversons. Le groupe s'est ainsi engagé en soutenant ses clients, particuliers et professionnels, les plus fragilisés.

