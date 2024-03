Jean-Michel Thibaud rejoint Waga Energy en tant que directeur financier groupe et directeur général adjoint

Waga Energy (EPA : WAGA), spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets, annonce la nomination de Jean-Michel Thibaud en qualité de directeur financier groupe et directeur général adjoint à compter du 3 avril 2024. Il était auparavant directeur financier adjoint du groupe Orange.

En tant que directeur financier du groupe et directeur général adjoint, Jean-Michel Thibaud sera responsable de l’ensemble des fonctions support de Waga Energy. Il apportera au groupe une solide expertise dans le domaine de la finance et en particulier des financements, et mettra son expérience opérationnelle au service de la croissance et de la structuration du groupe au niveau mondial.

Diplômé de l’école d’ingénieurs CentraleSupélec et de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, Jean-Michel Thibaud a démarré sa carrière en financements structurés à la Société Générale puis chez Ixis (aujourd’hui Natixis). En 2001, il a rejoint le groupe Orange en tant que responsable puis directeur des financements de projets, avant de devenir trésorier du groupe de 2008 à 2012. En 2013, il a rejoint la filiale Orange Business Services en qualité de directeur financier et directeur général adjoint, stratégie, transformation et services généraux. Depuis 2019, il était directeur financier adjoint du groupe Orange en charge du contrôle de gestion, et a occupé la fonction de directeur financier du groupe par intérim entre mars et septembre 2023.