Jean Laurent Poitou

est nommé directeur général d’Ipsos

Paris, 19 août 2025 – Le Conseil d’administration d’Ipsos s’est réuni ce matin, 19 août 2025. Il a pris la décision de nommer Jean-Laurent Poitou en qualité de nouveau directeur général d’Ipsos, en remplacement de Ben Page, dont le mandat se terminera le 15 septembre.

Le Conseil considère que le marché adressé par Ipsos est important et dynamique. La demande exprimée par les entreprises et les institutions publiques de disposer le plus rapidement possible de toutes les données relatives à leur environnement, leurs marchés, leurs concurrents, leurs performances et leurs opportunités, ne faiblit pas. Mais cette demande se transforme. Les clients d’Ipsos doivent continuer à disposer d’informations fiables, produites avec sécurité et analysées avec précision, mais dans des délais très significativement raccourcis et ce, quelle qu’en soit la source : soit les gens eux-mêmes – citoyens, clients, patients, consommateurs – soit les modèles numériques. Ces derniers, rendus possibles et pertinents par la digitalisation des données et l’accélération des techniques d’intelligence artificielle, nécessitent d’être traités avec la rigueur qui caractérise Ipsos.

Le Conseil estime qu’Ipsos, grâce à sa taille, le savoir-faire de ses équipes, sa couverture géographique, la diversité de ses services et la confiance maintes fois exprimée de ses clients, est parfaitement placé pour répondre à ces demandes et donc pour retrouver un rythme de croissance plus élevé qu’au cours des dernières années.

Le Conseil apprécie le travail effectué dans ce sens par Ben Page depuis sa nomination au poste de directeur général d’Ipsos le 15 novembre 2021. Néanmoins, le Conseil a pris la décision de nommer un nouveau directeur général, dans l’objectif de donner à Ipsos et à ses équipes l’élan nécessaire à l’adoption et la mise en œuvre d’un plan de croissance réaliste et crédible.

Jean Laurent Poitou est un ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique, familier des technologies nouvelles, notamment l’intelligence artificielle, dont il a en particulier l’expérience concrète de la mise en œuvre dans les entreprises.

Il a travaillé pendant plus de 30 ans chez Accenture en Europe mais aussi aux Etats-Unis et en Asie, où il a exercé des responsabilités de direction générale internationales. Depuis 4 ans, il dirige l’entité « Digital and Technology Services » du cabinet Alvarez & Marsal pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Dans ces deux sociétés de services professionnels, Jean Laurent a accompagné de nombreuses entreprises dans leurs efforts de transformation digitale, de modernisation technologique et de déploiement de projets d’intelligence artificielle.

Ipsos veut et saura être un acteur actif dans la transformation de son métier, rendue nécessaire par les défis auxquels font face les entreprises et les institutions dans le monde entier. Ipsos renforcera son leadership à condition de déployer sans délai ses nouvelles capacités de production, d’analyse et de restitution rapide de données.

Le Conseil tient à remercier Ben Page pour le travail accompli ces dernières années.

Ben Page a dit : " J’ai passé 38 ans chez Ipsos, ayant rejoint MORI (aujourd'hui Ipsos au UK) en tant que stagiaire, puis ayant été directeur général des activités d’Ipsos au Royaume-Uni et en Irlande pendant de nombreuses années ; depuis 2021, je suis directeur général mondial d’Ipsos et c'est le bon moment pour passer les rênes, à l'âge de 60 ans. Je suis très fier de ce que nous avons accompli chez Ipsos au cours des dernières décennies. Dans très peu d'autres entreprises, vous voyageriez dans le monde entier, travailleriez avec des présidents et des premiers ministres, ainsi qu'avec certaines des plus grandes entreprises du monde, et noueriez des amitiés durables avec autant de clients et de collègues. »

Le Conseil accueille Jean Laurent Poitou avec la conviction qu’il saura, avec les milliers des professionnels qui travaillent dans la compagnie, diriger avec succès sa transformation.

Ses compétences scientifiques et techniques, son expérience managériale internationale, sa connaissance des marchés et des entreprises, sont autant d’atouts qui doivent permettre à Ipsos de réaliser ses ambitions.

Jean Laurent Poitou a déclaré : « Je suis enthousiaste et déterminé à mener Ipsos dans le prochain chapitre de sa croissance alors que la société a bientôt cinquante ans d’un leadership exceptionnel sur le marché, d'expansion mondiale et de diversification des services par le biais d'acquisitions et d'innovations. Je m'appuierai sur mes expériences de croissance et d'innovation en Europe, en Asie-Pacifique et dans le monde entier au sein de grandes entreprises de services professionnels pour accélérer le développement d'Ipsos. Je suis convaincu que la réputation d'Ipsos auprès de ses clients, la qualité et l'engagement de ses équipes, ainsi que les initiatives existantes qui tirent parti de l'intelligence artificielle et de la technologie pour obtenir un avantage concurrentiel, sont des bases solides sur lesquelles nous pouvons nous transformer. Nous construirons une société de recherche de marché et d'opinion de plus en plus différenciée pour ses clients, alimentée par les sciences, la technologie, l'intelligence artificielle, en perpétuant les valeurs qui ont fait le succès d’Ipsos. »

Jean Laurent Poitou prendra ses fonctions le 15 septembre prochain. Ben Page assurera ses fonctions de directeur général jusqu’à cette date.

À PROPOS D’IPSOS

Ipsos est l’un des leaders mondiaux des études de marché et des sondages d’opinion, présent dans 90 marchés et comptant près de 20 000 collaborateurs.

Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé des capacités multi-spécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients et des employés. Nos 75 solutions s’appuient sur des données primaires provenant de nos enquêtes, de notre suivi des réseaux sociaux et de techniques qualitatives ou observationnelles.

Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d’aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution.

Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l’Euronext Paris depuis le 1 er juillet 1999. L’entreprise fait partie des indices SPF 120, Mid-60 et est éligible au service de règlement différé (SRD). ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP www.ipsos.com

Pièce jointe