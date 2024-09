Jean-Denis Bachot devient responsable de l’Europe de l’Ouest de Fidelity International

Jean-Denis Bachot a été promu au poste de responsable de l’Europe de l’Ouest chez Fidelity International. Il couvre la France et le Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg). Jusqu’à présent, et depuis 2016 , l’intéressé était responsable uniquement de la France ( country head ). Avant cela, Jean-Denis Bachot était responsable du marketing et de la communication de Fidelity, qu’il a rejoint en 2012 en provenance d’Allianz Global Investors.