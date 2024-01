Jean-Claude Lumaret, ancien Directeur Général de Carbios, rejoint le Conseil d’Administration de Global Bioenergies

Evry, le 18 janvier 2024 –17h45 : Global Bioenergies (FR0011052257 – ALGBE), acteur de la biologie industrielle, annonce la cooptation de Jean-Claude Lumaret, ancien Directeur Général de Carbios, en tant qu’administrateur indépendant. Il succède à Alain Fanet, qui a démissionné ce jour pour se consacrer à d’autres projets professionnels.

Jean-Claude Lumaret, Co-fondateur et Directeur Général de Carbios pendant près de 10 ans, a su mener le développement et lancer l’industrialisation de technologies de rupture résolument environnementales pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles.

Jean-Claude Lumaret déclare : « Le projet porté par Global Bioenergies présente de nombreuses similarités avec celui de Carbios : un procédé biologique innovant permettant d’apporter une nouvelle solution pour protéger l’environnement. Je souhaite à présent utiliser mon expérience pour contribuer au changement d’échelle de Global Bioenergies et permettre à la Société de diffuser le plus largement possible cette nouvelle solution de décarbonation. »