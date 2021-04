Jean Biscarrat quitte LFDE pour Revel AM

(NEWSManagers.com) - Jean Biscarrat a quitté La Financière de l' Echiquier pour rejoindre la boutique de gestion Revel Asset Management. Il y devient associé-gérant, tout en restant gérant de fonds. " Il m' était impensable après une si belle et longue expérience aux côtés d' entrepreneurs de talents de ne pas me confronter aux plaisirs et aux exigences de la gestion d' une entreprise tout en continuant mon métier de gérant de fonds " , indique le gérant dans un courriel annonçant son arrivée chez Revel AM.

Jean Biscarrat a passé 19 années au sein de LFDE. Il y était gérant actions et diversifié et s' occupait notamment de la poche actions et de l' allocation d' Echiquier Patrimoine.

Revel Asset Management est une société de gestion créée en 2018 par des anciens de Verrazzano Capital, notamment Youssef Benhaddouch. La boutique se spécialise dans la gestion de grandes et moyennes valeurs européennes.