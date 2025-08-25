 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 925,75
-0,55%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

JDE Peet's: accord pour une fusion avec Keurig Dr Pepper
information fournie par Cercle Finance 25/08/2025 à 08:52

(Zonebourse.com) - Keurig Dr Pepper et JDE Peet's annoncent un accord définitif par lequel le premier fera l'acquisition du second dans une transaction en cash, pour un prix de 31,85 euros par action JDE, soit une valeur des fonds propres de 15,7 milliards d'euros.

'Cet accord enthousiasmant donnera naissance à un champion mondial du café, en combinant Keurig, la plateforme de café en portion individuelle leader en Amérique du Nord, et le portefeuille mondial de marques bien-aimées de JDE', expliquent-ils.

Après la finalisation de cette opération, Keurig Dr Pepper prévoit néanmoins de procéder dès que possible à une scission du nouvel ensemble en deux nouvelles entreprises qui seront toutes deux cotées aux Etats-Unis.

Cette scission créerait d'une part un 'chalenger de croissance à grande échelle sur le marché attractif des boissons rafraichissantes en Amérique du Nord', et d'autre part le numéro un mondial spécialisé dans le café.

Valeurs associées

JDE PEET'S
31,1400 EUR Euronext Amsterdam +17,33%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank