JDE Peet's: accord pour une fusion avec Keurig Dr Pepper
information fournie par Cercle Finance 25/08/2025 à 08:52
'Cet accord enthousiasmant donnera naissance à un champion mondial du café, en combinant Keurig, la plateforme de café en portion individuelle leader en Amérique du Nord, et le portefeuille mondial de marques bien-aimées de JDE', expliquent-ils.
Après la finalisation de cette opération, Keurig Dr Pepper prévoit néanmoins de procéder dès que possible à une scission du nouvel ensemble en deux nouvelles entreprises qui seront toutes deux cotées aux Etats-Unis.
Cette scission créerait d'une part un 'chalenger de croissance à grande échelle sur le marché attractif des boissons rafraichissantes en Amérique du Nord', et d'autre part le numéro un mondial spécialisé dans le café.
Valeurs associées
|31,1400 EUR
|Euronext Amsterdam
|+17,33%
A lire aussi
-
La banque italienne UniCredit a annoncé lundi avoir porté à 26% sa participation directe dans Commerzbank, renforçant ainsi sa position de premier actionnaire du groupe bancaire allemand. L'établissement milanais, qui détenait jusqu'ici une exposition synthétique ... Lire la suite
-
Cette croissance menace l'objectif de la Chine d'atteindre son pic d'émissions de carbone d'ici 2030 et risque de consolider le rôle du charbon dans son secteur énergétique. La production d'énergie issue du charbon en Chine a fortement progressé au premier trimestre, ... Lire la suite
-
"Du commerce, pas de l’aide": au Sahel, Washington déploie sa diplomatie au Mali, au Burkina Faso et au Niger, avec un intérêt marqué pour les ressources minières en contrepartie de son appui aux régimes militaires dans la lutte antijihadiste. Les Etats-Unis avaient ... Lire la suite
-
La production d'énergie issue du charbon en Chine a enregistré une forte croissance au premier semestre, simultanément à un niveau record des renouvelables, selon un rapport publié lundi. Le charbon est une source d'énergie essentielle en Chine depuis des décennies, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer