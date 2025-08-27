JD Sports-La baisse des ventes se poursuit au T2 mais amélioration aux USA

L'intérieur du magasin phare de JD Sports à Londres

LONDRES (Reuters) -Les ventes de JD Sports Fashion ont continué de baisser au deuxième trimestre en raison de la faiblesse du marché britannique mais des signes d'amélioration sont apparus sur son marché clé des États-Unis après un net recul au trimestre précédent.

Le groupe, qui réalise près de 40% de son chiffre d’affaires aux États-Unis à travers ses enseignes JD Sports, Hibbett, DTLR et Shoe Palace, a indiqué mercredi que ses ventes à périmètre comparable au deuxième trimestre, clos le 2 août, avaient reculé de 3,0%, après un repli de 2,0% au premier trimestre.

L’action JD Sports, cotée au FTSE 100, a perdu un tiers de sa valeur sur les douze derniers mois, pénalisée par un marché tiré par les promotions, par le recul de la demande pour les produits Nike – qui représentent environ 45% de ses ventes – et par l’incertitude autour de l’impact des droits de douane imposés.

Le titre gagnait toutefois 2% à 10h07 GMT.

"Nous pensons que c’est un résultat meilleur qu’attendu par le marché et une nouvelle validation de la stratégie", ont déclaré les analystes de Peel Hunt dans une note.

JD Sports a déclaré que la baisse de 6,1% des ventes à périmètre constant au Royaume-Uni reflétait une comparaison difficile avec l'année précédente, lorsqu'elles avaient été stimulées par l'Euro 2024.

Le groupe a toutefois observé une amélioration de la tendance en Amérique du Nord, où les ventes à périmètre constant ont reculé de 2,3%, après avoir baissé de 5,5% au trimestre précédent, reflétant le report de plusieurs lancements de produits du premier trimestre, ainsi qu'une tendance à la hausse des ventes dans les secteurs de l'habillement et du commerce en ligne.

L'entreprise prévoit pour l'ensemble de l'exercice 2025/26 un bénéfice avant impôts et éléments exceptionnels conforme aux attentes, soit entre 852 et 915 millions de livres sterling (de 983,14 millions à 1,06 milliard d'euros), en baisse après 923 millions de livres en 2024/25.

Cette prévision est donnée avant tout impact indirect des droits de douane américains, que le groupe continue d’évaluer.

"Dans l’ensemble de nos régions et enseignes, nous observons un consommateur résilient mais très sélectif dans ses achats. Nous restons donc prudents quant à l’environnement commercial à l’approche du second semestre", a déclaré le directeur général Régis Schultz.

JD a également annoncé un nouveau programme de rachat d’actions de 100 millions de livres, soulignant sa confiance dans la croissance du secteur à moyen terme et dans ses gains continus de parts de marché.

(Rédigé par James Davey ; version française Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)