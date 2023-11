Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux: vise une croissance organique d'environ +6 % au T4 information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 17:52









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires ajusté est en croissance de +5,8 % à 855,0 millions d'euros au troisième trimestre 2023 contre 808,4 millions d'euros au troisième trimestre 2022.



En organique (i.e. en excluant l'impact négatif de 33,4 millions d'euros lié à la variation des taux de change et l'impact positif de 12,2 millions d'euros dû aux variations de périmètre ce trimestre), le chiffre d'affaires ajusté est en hausse de +8,4 %.



Le chiffre d'affaires ajusté de l'activité Mobilier urbain a progressé de +4,7 % à 432,0 millions d'euros (+5,3 % en organique), soit un niveau nettement supérieur à celui de 2019.



L'activité transport reste nettement inférieur au niveau de 2019, principalement en raison de la Chine. La France, le Reste du Monde et l'Amérique du Nord (hors non-renouvellement du contrat des aéroports de New York) sont nettement supérieurs aux niveaux de 2019. Le chiffre d'affaires ajusté du troisième trimestre est en hausse de +8,8 % à 302,1 millions d'euros, +15,4 % en organique.



Pour l'activité Affichage, le chiffre d'affaires ajusté est en croissance de +2,3 % à 120,8 millions d'euros, +2,5 % en organique, avec une croissance à deux chiffres pour le Royaume-Uni et une solide croissance à un chiffre pour l'Asie-Pacifique.



La croissance organique du chiffre d'affaires ajusté au quatrième trimestre 2023 est attendue à environ +6 %.





Valeurs associées JCDECAUX Euronext Paris +5.53%