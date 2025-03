JCDecaux tient bon en 2024 grâce au numérique, bénéfice net en hausse de 24%

Malgré un "environnement macroéconomique difficile", le géant français de l'affichage publicitaire JCDecaux a dégagé un bénéfice net de 258,9 millions d'euros en 2024, en hausse de 24% par rapport à l'an passé, porté par la croissance de ses activités numériques, a-t-il annoncé jeudi.

( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Cette progression s'explique aussi par "la plus-value de l'opération APG SGA", a détaillé le groupe dans un communiqué. JCDecaux avait vendu fin mai 13,56% des parts qu'il détenait dans le groupe suisse APG SGA, spécialisé dans l'affichage publicitaire.

L'an dernier, le chiffre d'affaires du géant français a crû de 10,2%, à 3,6 milliards d'euros, avec "une croissance équilibrée" sur l'ensemble des "géographies et activités", d'après l'entreprise.

"2024 a été une année de très solide performance pour JCDecaux dans un environnement macroéconomique difficile et avec des incertitudes géopolitiques", a déclaré Jean-Charles Decaux, président du directoire et codirecteur général, cité dans le communiqué.

Pour cette raison, et au vu de la "dynamique commerciale solide en ce début 2025, nous prévoyons une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ +5% au premier trimestre", a-t-il ajouté.

Dans le détail, en 2024, le chiffre d'affaires global issu des développements numériques (DOOH) a augmenté de 21,9% pour atteindre 39% du chiffre d'affaires total de l'entreprise.

Le chiffre d'affaires de la vente dite programmatique, c'est-à-dire automatisée sur le modèle de la publicité sur internet, s'est de son côté établi à 145,9 millions d'euros sur la période, en hausse de 45,6%, selon le groupe.

Par segment, la publicité sur les lieux de transport (notamment les gares et aéroports) a progressé de 12,8%, reflétant la croissance du trafic aérien, l'affichage a augmenté de 9,7%, suivi par le mobilier urbain (abribus) en hausse de 8,7%.

JCDecaux proposera le versement d'un dividende de 0,55 euro par action lors de son assemblée générale.

"A l'avenir, nous avons l'intention d'augmenter progressivement ce dividende, tout en maintenant une répartition équilibrée de notre cash-flow disponible avec les dépenses d'investissement et les opérations de croissance externe ciblées", a précisé Jean-Charles Decaux.

JCDecaux revendique une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays avec plus de 12.000 collaborateurs.