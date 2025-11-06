JCDecaux s'attend à un chiffre d'affaires globalement stable au 4ème trimestre
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 18:06
Hors effet négatif des variations de change et impact positif des variations de périmètre, c'est-à-dire en croissance organique, le chiffre d'affaires est en baisse de 0,9 %.
Pour l'activité Mobilier Urbain, le chiffre d'affaires du troisième trimestre est en baisse de 2,5 % à 456,9 millions d'euros, soit une baisse de 1,1 % en organique.
Le chiffre d'affaires pour l'activité Transport, enregistre une légère baisse, de 0,4 %, à 345,5 millions d'euros, en hausse de 1,7 % en croissance organique.
Pour l'Affichage, le chiffre d'affaires du troisième trimestre a atteint 123,7 millions d'euros, en baisse de 6,8 % (-6,9 % en organique).
En ce qui concerne le quatrième trimestre, dans un environnement macroéconomique toujours difficile, et compte tenu d'un comparable élevé l'an dernier, intégrant notamment un chiffre d'affaires non publicitaire significatif lié au contrat des sanitaires automatiques publics de la ville de Paris, et de l'absence d'amélioration de l'activité attendue en Chine, nous attendons désormais un chiffre d'affaires globalement stable, en organique, y compris un chiffre d'affaires publicitaire attendu en hausse de l'ordre de +1 %.
Valeurs associées
|15,3500 EUR
|Euronext Paris
|-1,92%
A lire aussi
-
Banijay Group a connu "une solide croissance" sur les neuf premiers mois de l'année grâce aux paris sportifs et jeux en ligne, et table pour l'avenir sur son activité de spectacles, a-t-il indiqué jeudi en publiant ses résultats. Sur les neuf premiers mois de 2025, ... Lire la suite
-
L'opérateur boursier paneuropéen Euronext a publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse au troisième trimestre, le sixième d'affilée, notamment grâce aux activités non liées aux volumes échangés sur les marchés, mais enregistre un bénéfice net en baisse. Le groupe ... Lire la suite
-
Le géant allemand de la défense Rheinmetall maintient ses objectifs grâce aux records de ses carnets de commandes
Le plus grand groupe allemand de défense, Rheinmetall, a déclaré jeudi que la hausse prévue de la demande de l'armée allemande devrait lui permettre d'atteindre une croissance exceptionnelle de ses ventes, après que des retards dans les commandes ont pesé sur ses ... Lire la suite
-
Salah Abdeslam, incarcéré pour sa participation centrale aux attentats du 13 novembre 2015, a été placé en garde à vue mardi avant qu'elle ne soit levée dans une enquête sur une détention illicite d'un objet en détention, a indiqué jeudi le Parquet antiterroriste ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer