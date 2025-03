JCDecaux: résultat net de 258,9 ME sur l'année 2024 information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 08:40









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires Groupe pour l'année 2024 a augmenté de +10,2 %, +9,7 % en organique, pour atteindre 3 935,3 millions d'euros.



'Alors que le digital a fortement progressé, le chiffre d'affaires analogique a été très robuste, avec une croissance moyenne à un chiffre, malgré la conversion de certains sites premium au digital' indique le groupe.



Sur l'ensemble de l'année 2024, la marge opérationnelle s'est améliorée de 101,4 millions d'euros pour atteindre 764,5 millions d'euros (contre 663,1 millions d'euros en 2023), soit une hausse de +15,3 % sur un an.



Le résultat d'exploitation a progressé de +44,8 %, +126,5 millions d'euros, à 408,7 millions d'euros.



Le résultat net a enregistré une hausse de +23,8 % à 258,9 millions d'euros, en augmentation de 36,8 % à 281,5 millions d'euros avant dépréciation.



'L'amélioration est portée par une solide performance opérationnelle et la plus-value de l'opération APG|SGA' précise le groupe.



Hors éléments non récurrents tels que la plus-value sur APG|SGA, le résultat net part du Groupe, a également augmenté de 38 % sur un an.



'Nous prévoyons une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ +5 % au premier trimestre. À l'avenir, en nous appuyant sur cette bonne dynamique commerciale, nous visons pour 2026 un taux de marge opérationnelle supérieur à 20 % et un cash-flow disponible supérieur à 300 millions d'euros' rajoute la direction.





Valeurs associées JCDECAUX 16,56 EUR Euronext Paris +14,76%