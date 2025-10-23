JCDecaux renforce sa présence publicitaire en Norvège
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 18:37
Morten Stray Floberghagen, Directeur de la Gestion Immobilière de Bane NOR, salue la 'croissance contractuelle remarquable' du partenariat. Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général, souligne la montée en puissance du DOOH (Digital Out-Of-Home) et la forte fréquentation des transports, en hausse de plus de 5% sur le premier semestre.
Ce contrat, combiné à celui avec Sporveien, renforce la couverture publicitaire de JCDecaux dans l'ensemble des transports publics d'Oslo.
Valeurs associées
|15,7000 EUR
|Euronext Paris
|+0,77%
