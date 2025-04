JCDecaux: remporte un contrat avec la ville de Rennes information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 18:00









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce avoir remporté le contrat de mise à disposition, d'entretien et d'exploitation des mobiliers urbains pour l'information (MUPI) et services associés de la Ville de Rennes

(227 000 habitants) pour une durée de 9 ans.



Ce contrat comprend le reconditionnement de 300 MUPI 2m2, soit un total de 900 faces publicitaires, 50 relais d'informations service (RIS) et jusqu'à 36 MUPI 2m2 supplémentaires sur la durée du contrat.



JCDecaux précise que les mobiliers installés bénéficieront d'innovations et

d'équipements de dernière génération, tels qu'un éclairage intelligent pilotable à distance et la technologie LED à faible consommation, permettant jusqu'à 50 % d'économie d'énergie.





