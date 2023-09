Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux: remporte le contrat pub de l'aéroport de Bordeaux information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 18:12









(CercleFinance.com) - A la suite d'un appel d'offres, JCDecaux annonce avoir été retenu pour déployer et exploiter les supports publicitaires intérieurs et extérieurs de l'Aéroport de Bordeaux.



En lien avec la stratégie de l'aéroport, le nouveau projet reposera sur :

- Une forte montée en gamme des supports tant intérieurs qu'extérieurs.

- Un engagement en matière de développement durable en prenant part au programme Airport Carbon Accreditation de l'aéroport, en réduisant les consommations énergétiques, l'empreinte carbone et en préservant les ressources naturelles.



Selon JCDecaux, le nouveau dispositif de 93 mobiliers générera au global une économie de 25% de consommation électrique par rapport au marché actuel.



L'ensemble des mobiliers seront équipés de la technologie LED, permettant une diminution de 60% de la consommation électrique d'un mobilier 2m2, ajoute la société.



' L'innovation et l'exigence de qualité portées par JCDecaux pour opérer les activités publicitaires à l'Aéroport de Bordeaux vont contribuer à nous faire franchir dans les années à venir un nouveau cap dans l'expérience

que nous souhaitons offrir à chaque passager', a commenté Simon Dreschel, président du directoire de l'Aéroport de Bordeaux.





